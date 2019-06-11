Масштабный форум АТР стартовал в Алтайском крае

Новости 11.06.2019 10:45 130

В Алтайском крае проходит крупный управленческий форум «Алтай. Территория развития». В этом году для работы на образовательных площадках форума прибыли 1500 гостей из 13 стран. География России представлена 74 регионами.Среди экспертов - общественные деятели, политики, титулованные спортсмены, руководители успешных компаний, известные актеры, ученые.

Почетными гостями форума стали полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«Будьте дерзкими, в хорошем понимании этого слова. Мыслите нестандартно. Предлагайте проекты, которые на первый взгляд кажутся сумасшедшими. Но именно такие проекты, такое нестандартное мышление, - выстрелит. И как сказал президент вы станете настоящими лидерами перемен», - обратился к участникам полпред.

Кроме того, с приветственным словом выступил и глава региона, пожелавший всем энергии, свободы, фантазии, «которая присуще только молодежи».

Добавим, молодежный управленческий форум «АТР» в регионе проводится уже в одиннадцатый раз. Каждый из форумчан может принять участие в конкурсе проектов и получить на них финансирование от федерального агентства по делам молодежи. Проекты, которые удостоятся грантов, станут известны в конце недели.

Накануне после торжественной части началась работа на дискуссионных площадках, всего их в этом году 20 - «Агропрорыв», «Будь здоров», «В турпотоке», «Моя история» «Живи спортом» и другие.

В рамках проекта «Диалог на равных» с молодыми управленцами встретились депутаты Государственной Думы - Михаил Дегтярёв и Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Марат Бариев, Сергей Кривоносов, Игорь Станкевич, Сергей Чепиков, Бувайсар Сайтиев и Мурат Хасанов. Обсуждали патриотические инициативы, туристический потенциал страны, вопросы развития массового спорта и молодёжного предпринимательства.

Отметим, что основная цель форума АТР – привлечь внимание талантливых управленцев для решения задач социально-экономического развития своих территорий.