В Алтайском крае на 46% выросло число миллионеров

Новости 03.06.2019 11:35 1018

Предварительные итоги декларационной кампании-2019 подвели в УФНС России по Алтайскому краю. Налогоплательщики региона подали 81,4 тысячи деклараций о доходах физических лиц за 2018 год. Это на 12% больше, чем в прошлом году. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет, составила 248 млн рублей, что на 47% больше, чем годом ранее.

Доходы свыше 1 млн рублей заявили 5,4 тысячи плательщиков края (на 46% больше, чем в прошлом году), в том числе доход от 1 до 10 млн рублей заявили 5136 налогоплательщиков, что на 47% больше, чем в аналогичный период прошлого года. 228 налогоплательщиков задекларировали доходы более 10 млн рублей (на 11% больше, чем в 2018 году). Доход свыше 100 млн заявили 38 налогоплательщиков (на 65% больше, чем годом ранее).

Количество миллиардеров в Алтайском крае сократилось за 2017 год Новости 20.06.2018 20:45 439

4 жителя края задекларировали более 500 млн рублей (67% к аналогичному периоду прошлого года). Доход более 1 млрд рублей, как и в прошлом году, заявили 3 налогоплательщика. Сумма налога к доплате по этим декларациям составила 248 млн рублей.

Правом на социальные налоговые вычеты воспользовались 14,2 тысячи налогоплательщиков, это на 16% больше, чем в прошлом году.

«Имущественные налоговые вычеты в связи с приобретением и строительством жилья заявили 50 тысяч налогоплательщиков, в связи с уплатой процентов по кредитам и займам - 12 тысяч жителей края, что на 14% больше, чем в прошлом году. Инвестиционные налоговые вычеты заявили 508 налогоплательщиков, что на 28% больше чем в 2018 году. В результате заявленных налоговых вычетов сумма налога на доходы физических лиц, подлежащая к возврату из бюджета составила 2 263 млн рублей, что на 32% больше, чем годом ранее», - рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова.