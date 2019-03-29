Алтайские налоговики отметили увеличение граждан, отчитывающихся о своих доходах

Новости 21.03.2019 15:10 307

Число граждан, добровольно декларирующих доходы, растет в Алтайском крае. По данным на 1 марта 2019 года жители региона подали 33,7 тыс. деклараций формы 3-НДФЛ, что на 5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщили в пресс-службе УФНС по Алтайскому краю.

В прошлом году от жителей края поступила 131 тыс. деклараций (в том числе 104 тыс. деклараций по доходам за 2017 год), что составляет 101% к уровню 2017 года.

«Рост количества деклараций явился результатом проведенных мероприятий по побуждению налогоплательщиков к добровольному декларированию дохода, полученного от осуществления профессиональной деятельности в качестве арбитражных управляющих», - отметил глава налоговой службы региона Юрий Куриленко.

Общая сумма налога по представленным декларациям в 2018 году - 252 млн рублей, что составляет 142% к уровню 2017 года. Право на социальные налоговые вычеты в 2018 году заявили 19 тыс. налогоплательщиков. Общая сумма социальных налоговых вычетов - 787 млн рублей.

Срок подачи деклараций 3-НДФЛ в 2019 году истекает 30 апреля. Их обязаны предоставить лица, получившие доходы:

от продажи жилого имущества, земельных участков, транспортных средств, акций, а также другого имущества, находившегося в собственности менее трёх лет (пять лет – в отношении недвижимого имущества, приобретённого в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду;

в порядке дарения в денежной и натуральной форме (недвижимость, транспортные средства, акции) от лица, не являющегося членом семьи или близким родственником;

в виде вознаграждения, выплачиваемого как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, изобретений полезных моделей и промышленных образцов.

Также в обязательном порядке декларацию должны представить индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Заполнить документ можно с помощью специальной компьютерной программы «Декларация», размещенной на сайте ФНС России в разделе «Программные средства». Оплатить налог необходимо не позднее 15 июля 2019 года. За несвоевременное представление налоговой декларации и неуплату НДФЛ налоговым законодательством предусмотрен штраф.