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Счетная палата раскритиковала алтайский Минстрой и муниципалитеты за работу с «топливным резервом»

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Счетная палата Алтайского края опубликовала итоги проверки использования бюджетных средств, выделяемых муниципалитетам на "угольный резерв", в своем отчете за 2018 год. Проверка охватывает период в три с небольшим года (с 1 января 2015 года по 30 апреля 2018 года). В ходе ее проведения вскрылись многочисленные нарушения.

Согласно данным отчета, резерв угля, создаваемый для использования в ЧС, фактически используется в ситуациях штатных – в качестве дополнительной материальной помощи при подготовке муниципалитетов к отопительному периоду. Причем, используется "угольный резерв" практически целиком – так, например, на 1 мая 2018 года расход составил более 98 % от приобретенного ранее.

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Также отмечен рост задолженности муниципалитетов за уголь из резерва - в 2,6 раза. Счетная палата винит в проблеме краевой Минстрой, который не начислял должникам пеню (1,2 млн рублей) и не требовал взыскания долгов через суд (24,8 млн рублей).

Кроме того, Счетная палата отмечает, что Минстрой направлял муниципалитетам субсидии (почти 2 млрд рублей), не обосновывая их необходимость документально. Необоснованным сочтено и применение коэффициентов труднодоступности, критерии которых не утверждены.

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Также Счетная палата полагает, что отсутствие приборов учета в большинстве муниципальных образований не позволяет контролировать обоснованность счетов, выставляемых теплоснабжающими организациями, а отсутствие контроля качества топлива приводит к тому, что уголь может закупаться низкокачественный, вследствие чего его расход увеличивается.

Помимо прочего, Счетная палата установила и факты нецелевого использования выделяемых на уголь субсидий – 54 млн рублей из выделенных 157 млн оказались использованы не по назначению. Всего же за 2018 год нецелевого использования бюджетных средств выявлено на сумму 55,3 млн рублей. Это абсолютный рекорд – в предыдущие годы нецелевые расходы колебались в диапазоне от 1 до 5 млн рублей.

 

Автор: Политсиб.ру