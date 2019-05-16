Счётная палата Алтайского края выявила нарушения на 3,2 млрд рублей

Новости 16.05.2019 9:50 1254

Накануне прошла встреча председателя Счётной палаты Алтайского края Виктора Миненка и председателя АКЗС Александра Романенко. Виктор Миненок рассказал о работе СП за 2018 год. Этот вопрос будет также рассматриваться на грядущей сессии АКЗС, передаёт пресс-служба Заксобрания.

Счетная палата Барнаула вскрыла финансовые нарушения на сумму 340 млн рублей Новости 25.03.2019 7:40 Председатель контрольно-ревизионного органа Ольга Магель отчиталась о работе за 2018 год 1184

Общий объем проверенных средств составил 117,3 млрд рублей. Это в 3,7 раза больше, чем в 2017 году (31,3 млрд рублей).

Нарушений выявлено на сумму почти 3,2 млрд рублей, из них 324,6 млн рублей составляет неэффективное использование бюджетных средств. В 2017 году нарушений было выявлено почти вдвое меньше (1798,6 млн рублей).

«Более 55% (1604,3 млн рублей) всех выявленных финансовых нарушений приходится на нарушения, допущенные муниципальными образованиями края», – сообщил Виктор Миненок.

Существенно увеличилось нецелевое использование бюджетных средств, с 0,9 млн рублей в 2017 году до 55,3 млн рублей в 2018 году. В основном, это средства, выделяемые краем муниципалитетам на оплату топлива и энергии.

По результатам 15 экспертиз Счетной палатой Алтайского края в адрес разработчиков программ были направлены замечания и предложения. Всего в отчетном году замечания и предложения Счетной палаты учтены в 101 документе, касающемся краевого бюджета.

В прошлом году Счётной палатой было проведено 55 контрольных мероприятий, 51 экспертиза проектов нормативно-правовых актов, корректировки параметров госпрограмм. Кроме того, в течении года проводились различные мониторинги и экспертно-аналитические мероприятия.