Рослесхоз: УФСБ провело выемку документов в Минприроды Алтайского края

Новости 31.05.2019 19:10 213

31 мая на основании установленных комиссией Рослесхоза фактов нарушений законодательства в лесах Алтайского края региональное УФСБ России провело изъятие документов в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края и подведомственных ему учреждениях.

Как сообщает сайт Рослесхоза, в ходе совместной проверки Федерального агентства лесного хозяйства и Федеральной службы безопасности Российской Федерации выявлено значительное количество нарушений лесного законодательства, совершенных в лесах, расположенных на территории Алтайского края.

Изъятые документы могут иметь доказательственное значение. В настоящее время проверка продолжается, о ее результатах будет сообщено дополнительно.

Добавим, получить официальный комментарий в краевом Минприроды на момент публикации не удалось. В пресс-службе ведомства заявили, что не располагают какой-либо информацией об оперативных мероприятиях, проводившихся сегодня силовиками.

Позднее стало известно, что в 2017-2018 годах в крае были выявлены возможные нарушения в области заготовки древесины. В связи с этим УФСБ по региону произвело выемку документов в краевом управлении лесами. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко уже проинформирован о произошедшем.