Стало известно, когда пройдет «Прямая линия» с Владимиром Путиным

«Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Эту дату в Кремле рассматривают в качестве основной, пишет РБК со ссылкой на свои источники.
«Прямая линия» в последние годы проходила в Гостином дворе. Формат существует с 2001 года. В бытность Путина премьер-министром передача называлась «Разговор с Владимиром Путиным». Формат «Прямой линии» подразумевает включения из регионов и ответы главы государства на вопросы граждан. Задавать вопросы также можно на специальном сайте, через sms и соцсети.
Глава государства ответил на 73 вопроса. При этом прошлогодняя «Прямая линия» стала самой непопулярной по просмотрам с 2011 года. Согласно исследованию компании Mediascope, ее посмотрели 5,78 млн человек (в 2011-м — 4 млн). В 2017 году «Прямую линию» смотрели 6,2 млн человек, в 2016-м — 7,1 млн. В 2015-м за программой наблюдало рекордное количество человек — 8,38 млн, рейтинг передачи тогда составлял 12,2%. В 2014 году «Прямой линией» интересовалось чуть более 7 млн россиян, в 2013-м — 5,96 млн человек.