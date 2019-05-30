Аэропорт Барнаула судится с Росреестром из-за привокзальной площади

Новости 30.05.2019 18:20 86

АО «Авиапредприятие «Алтай», в структуру которого входит комплекс барнаульского аэропорта, направило в Арбитражный суд Алтайского края иск с требованием признать незаконным отказ управления Росреестра по региону в регистрации права собственности на привокзальную площадь.

Дело в том, что суд истребовал у ответчика дополнительную информацию. Управление обязано ее предоставить в срок до 16 июня.

Как пишет «Интерфакс-Сибирь», ближайшее заседание суда по рассмотрению иска назначено на 18 июня. В пресс-службе барнаульского аэропорта «Политсибру» направили на юриста Александра Сергутова. Подробности претензий авиапредприятия к Росреестру выяснить не удалось.

Собственниками «Авиапредприятия «Алтай» является администрация Алтайского края - 52% акций, а остальные 48% у компании «Новапорт» (48% акций), которая на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время он является крупнейшим аэропортовым холдингом в РФ, в него входят 16 региональных аэропортов.

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Ранее планировалось построить новый международный терминал стоимостью около 700 млн рублей, но позже власти решили реконструировать имеющееся здание. Как сказано на сайте Барнаульского аэропорта, 13 мая начался второй этап ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). Ориентировочная стоимость работ - 15 млн рублей. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.