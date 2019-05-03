Барнаульский аэропорт намерен полностью отремонтировать ВПП к 2023 году

Новости 13.05.2019 13:25 529

Аэропорт Барнаула к 2023 году закончит ремонт взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость работ, которые будут разбиты на несколько этапов, составит 90 млн рублей.

Как сказано на сайте Барнаульского аэропорта, 13 мая начался второй этап ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП). До конца мая будет заменено полотно размерами 30×450 м, ориентировочная стоимость работ - 15 млн рублей. Аэропорт при этом работает в штатном режиме.

Напомним, что ранее ежегодно проводился т.н. планово-предупредительный ремонт аэродромного покрытия «ямочным» методом, когда ремонтировались небольшие изношенные участки. При этом в 2018 года старое покрытие в центральной части ВПП полностью снималось единым участком площадью 30×467 м и менялось на новое.

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Ремонтные работы в мае будут производиться в «технологические окна» в дневное время, поэтому сохранится стабильная и непрерывная работа всех подразделений аэропорта и график полетов.

Как уточняет "Интерфакс", в среднем общая стоимость работ при сегодняшнем уровне цен оценивается в 90 млн рублей. Авиапредприятие ведет ремонт за счет собственных средств, поэтому не может в один год понести такие затраты, весь процесс займет 6 лет: ежегодно обновляется по 1/6 части полосы.

Вместе с тем, в последующие годы аэропорт рассчитывает войти в федеральную программу по обновлению инфраструктуры региональных аэропортов и привлечь дополнительное финансирование.

Аэропорт Барнаула им. Г.С.Титова располагает взлетно-посадочной полосой класса "В" протяженностью 2,85 км.