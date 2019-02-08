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Барнаульский аэропорт может стать подконтрольным «Новапорту»

Новости
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Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать «Новапорту». Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме.

Каким может стать Барнаульский аэропорт после реконструкции за 2,7 млрд рублей?

Каким может стать Барнаульский аэропорт после реконструкции за 2,7 млрд рублей?

Новости

Началась предварительная проработка вопросов реконструкции имеющегося терминала

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По словам главы региона, власти рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций аэропорта краевой столицы компании «Новапорт». В таком случае, будет решен вопрос модернизации объекта за счет второго владельца.

Собственниками «Авиапредприятия «Алтай», в структуру которого входит комплекс аэропорта, являются администрация Алтайского края (52% акций) и компания «Новапорт» (48% акций). Ранее планировалось построить новый международный терминал стоимостью около 700 млн рублей, но позже власти решили реконструировать имеющееся здание. Предварительная стоимость работ - 2,4 млрд рублей.

«Мы владеем аэропортом пополам с «Новапортом»… Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя - они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать», - сказал Виктор Томенко.

Кроме того, он отметил, что необходимо «найти общий знаменатель» и определиться с мнением большинства, с возможностью потерять контроль над аэропортом в обмен на перспективу его развития.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Алтайский край #Барнаул