Барнаульский аэропорт может стать подконтрольным «Новапорту»

Новости 29.03.2019 16:15 147

Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать «Новапорту». Об этом заявил губернатор Алтайского края Виктор Томенко в интервью ТАСС на Красноярском экономическом форуме.

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По словам главы региона, власти рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций аэропорта краевой столицы компании «Новапорт». В таком случае, будет решен вопрос модернизации объекта за счет второго владельца.

Собственниками «Авиапредприятия «Алтай», в структуру которого входит комплекс аэропорта, являются администрация Алтайского края (52% акций) и компания «Новапорт» (48% акций). Ранее планировалось построить новый международный терминал стоимостью около 700 млн рублей, но позже власти решили реконструировать имеющееся здание. Предварительная стоимость работ - 2,4 млрд рублей.

«Мы владеем аэропортом пополам с «Новапортом»… Если партнеры возьмут реализацию проекта модернизации аэропорта на себя - они захотят контроля, мы это в крае должны проанализировать», - сказал Виктор Томенко.

Кроме того, он отметил, что необходимо «найти общий знаменатель» и определиться с мнением большинства, с возможностью потерять контроль над аэропортом в обмен на перспективу его развития.