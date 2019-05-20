Какие профессии наиболее популярны в Алтайском крае?

Новости 30.05.2019 15:10 112

Всероссийский научно-исследовательский институт труда провел опрос среди работодателей и составил список профессий, которые наиболее востребованы в России. В основе рейтинга - частота упоминаний профессий респондентами. Эксперты проанализировали 26,9 тысяч организаций.

Отмечается, что самой востребованной среди рабочих профессий и специалистов среднего звена работодатели назвали вакансию продавца-кассира (980 упоминаний). На втором месте – повар (862 упоминания), замыкает тройку лидеров - педагог профессионального и дополнительного образования (557).

В ТОП-10 также вошли юристы, специалисты по социальной работе, специалисты по закупкам, педагоги дополнительного образовании, медицинские сестры, делопроизводители и бухгалтеры.

Работодатели заявили почти о 33 тысячах востребованных профессий. И в большинстве случаев причиной такой востребованности называли расширение производства и текучесть кадров.

Кстати, в Алтайском крае накануне опубликован «ТОП-50» наиболее перспективных на рынке труда профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования. Большинство позиций занимают технические, «рабочие» профессии, сообщается на портале управления по труду и занятости населения.

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Наряду с популярными профессиями автомеханика, администратора базы данных и графического дизайнера в ТОП -10 вошли такие как: мастер декоративных работ, мастер столярно-плотницких работ, наладчик-ремонтник промышленного оборудования, оператор станков с программным управлением, парикмахер, плиточник-облицовщик, повар-кондитер.

Кроме того, в список вошли профессии и специальности, отвечающие приоритетам регионального развития, а именно агроном, акушерка, воспитатель детей дошкольного возраста, зоотехник. А вот среди самых невостребованных профессии оказались токари, фрезеровщики, электромонтажники.

В следующем материале «Политсибру» попробует сравнить список популярных профессий в Алтайском крае с наиболее востребованными специальностями у абитуриентов местных вузов.