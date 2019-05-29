Новый завод по утилизации медицинских отходов построят в Алтайском крае

Новости 29.05.2019 9:20 68

В Алтайском крае построят завод по утилизации медицинских отходов. Новый проект намерена реализовать компания «Экосервис». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра природных ресурсов и экологии региона Владимира Попрядухина.

На данный момент идет поиск земельного участка для строительства утилизационного завода, который будет перерабатывать отходы от первого до пятого класса опасности. Площадка будет отведена в рамках приоритетного инвестиционного проекта Алтайского края. Общий объем частных инвестиций в проект от 30 до 50 млн рублей. Завод будет включен в территориальную схему обращения с ТКО.

По словам Владимира Попрядухина, завод должен быть введен в эксплуатацию до конца 2020 года. Он пояснил, что на сегодня все лечебные учреждения края имеют соглашения со специализированными организациями по уничтожению отходов, а там, где есть напряженная ситуация, проблема пока решается через другие субъекты РФ. Новое предприятие позволит решать утилизировать медицинские отходы на территории Алтайского края.

По словам министра строительства и ЖКХ региона Ивана Гилева, компании будет оказана поддержка в строительстве завода в виде предоставления площадки под инвестпроект без проведения конкурса.

Напомним, с 1 января все муниципалитеты региона должны были перейти на новый порядок сбора, хранения, перевозки, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов. По оперативной информации краевых властей, задолженность населения перед региональными операторами на 1 апреля 2019 года с учетом начисленной платы за услуги, оказанные в марте, составляет 188,9 млн рублей.