Мэр Бийска заработал в три раза меньше Сергея Дугина

Новости 28.05.2019 7:10 354

Глава Бийска Александр Студеникин вслед за своим коллегой из Барнаула отчитался о доходах за 2018 год. Выяснилось, что градоначальник второго по численности города в крае заработал в несколько раз меньше Сергея Дугина.

За прошлый год Студеникин задекларировал 892,7 тысяч рублей (ранее было 762,5 тысяч рублей), а его супруга - 339,9 тысяч рублей (до этого - 354,4 тысячи рублей).

Бийскому мэру принадлежат две квартиры (62,9 кв. м и 57,6 кв. м - последняя жилплощадь совместная с супругой), еще одна находится в пользовании (43,1 кв. м, записана на супругу). Передвигается градоначальник на Mitsubishi Pajero.

«А у мэра - Porsche Panamera»: барнаульский градоначальник «потерял» за год 1,7 млн рублей Новости 24.05.2019 16:50 Стал известен доход Сергея Дугина и его супруги за 2018 год 811

Первый замглавы города Ирина Ломоносова отчиталась за 1,474 млн рублей, замглавы Бийска по социальным вопросам Антонина Мелихова заработала 973,3 тысячи рублей. Еще один заместитель Александра Студеникина, начальник правого управления Валентина Трофимова получила 847,1 тысячу рублей, замглавы Бийска по строительству Дмитрий Маслюк задекларировал 711,6 тысяч рублей. И.о. замглавы города Олег Гузеев получил в 2018 году 328,9 тысяч рублей.