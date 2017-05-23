Доходы барнаульских чиновников выложили в Сеть

Новости 22.05.2019 7:10 139

Декларации барнаульских чиновников за 2018 год стали постепенно выкладывать на сайте мэрии. Первыми доходы показали главы двух районов города, председатель местной Счетной палаты, руководство комитета по строительству, архитектуре и развитию.

Так, глава Октябрьского района Вячеслав Новиков задекларировал 2,138 млн рублей (по итогам прошлого года было 1,905 млн рублей). В числе имущества указаны квартира (168,5 кв. м), два машиноместа (суммарно 30,2 кв. м) и кладовая (17,1 кв. м). В пользовании у Новикова находятся земельный участок (2500 кв. м) и жилой дом (342,3 кв. м). Передвигается глава района на Volkswagen Touareg.

Руководитель Ленинского района города Александр Михалдыкин отчитался за 1,645 млн рублей (в прошлом году - 1,355 млн), его супруга указала доход в размере 642,7 тысяч рублей (было 500 тысяч рублей). Семье принадлежит квартира (67,6 кв. м), жилой дом (121,7 кв. м) и земельный участок (425 кв. м), а также автомобиль Toyota Caldina.

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Коротко о доходах нового главного архитектора Барнаула. Владимир Бутаков заработал в 2018 году 769,2 тысячи рублей, супруга - 4798 рублей. Чиновник располагает квартирой (99,3 кв. м), гаражным боксом (25,7 кв. м) и двумя автомобилями - Subaru Forester и Honda Fit. В пользовании у зампреда комитета по архитектуре находится еще один гаражный бокс (18 кв. м). Жена Бутакова задекларировала земельный участок для садоводства (508 кв. м), квартиру (51,4 кв. м) и погреб (3,3 кв. м).

Экс-председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Алексей Бобров, ныне возглавляющий МКУ «Архитектура города Барнаула», отчитался за 1,292 млн рублей. Его жена указала 17 тысяч рублей. Кроме того, семейный бюджет пополнили и два из трех несовершеннолетних ребенка чиновника - на 3365 и 2318 рублей. Семье принадлежат квартиры (61,1 и 43,6 кв. м), а также погреб (3,3 кв. м). Автомобилями чета Бобровых, судя по декларации, не располагает.

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Наконец, председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель задекларировала 1,579 млн рублей (в 2017 году - 1,678 млн). В собственности у нее находится три квартиры (суммарно 174,7 кв. м), два гаражных бокса (в общей сложности 35,8 кв. м) и три погреба (всего 10,9 кв. м). Кроме того, председателю СП принадлежит автомобиль Toyota RAV4.