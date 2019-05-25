В Алтайском крае осужден «черный лесоруб»

На год и девять месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима осужден житель села Озерки Тальменского района за вырубку деревьев.
Как сообщает сайт Минприроды, мужчина состоял в организованной преступной группе, созданной с целью получения постоянного дохода от деятельности по переработке и реализации древесины. Обвиняемый занимал «должность» бригадира.
«Группировка действовала на территории Первомайского района с 2017 года, без разрешительных документов, осуществляя заготовку сырорастущих деревьев породы сосна, в особо крупном размере», - говорится в сообщении.
Ущерб Министерству природных ресурсов и экологии края пока не оценили. Вина лесонарушителя доказана с помощью видеоматериалов, на них видно как «черный лесоруб» незаконно заготавливает древесину.