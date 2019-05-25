На проспекте Ленина в Барнауле обновят центральную аллею

Новости 25.05.2019 17:40 59

В 2019 году в Алтайском крае планируются масштабные дорожные работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В первые дни июня подрядные организации приступят к работам на главном проспекте Барнаула.

24 мая состоялась выездная встреча по данному вопросу министра транспорта Алтайского края Александра Дементьева и председателя комитета по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула Антона Шеломенцева, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Общая стоимость дорожных работ на центральном проспекте составит более 190 млн руб. Напомним, в первую очередь будут реконструировать отрезок от ул.Димитрова до пл.Баварина, а затем от пл.Октября до ул.Северо-Западной.

Центральный проспект Барнаула отремонтируют к концу лета Новости 16.05.2019 10:10 Из бюджета на эти цели будет выделено 180 млн рублей 231

«Кроме того, для минимизации неудобств, связанных с ремонтом крупной городской магистрали, на время выполнения дорожных работ полностью проезжую часть перекрывать не будут. Движение транспорта организовано с помощью временных дорожных знаков», - говорится в сообщении мэрии.

ООО «Барнаульское ДСУ №4» предстоит выполнить масштабное благоустройство, а именно - разборку покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней, работы по регулированию высотного положения горловин колодцев, ремонт тротуаров и посадочных площадок и не только. Также на главном проспекте города установят новые урны и скамейки, посадят кустарники.

Между тем на перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, а также замена асфальтобетонного покрытия на трамвайных переездах.

В мэрии отметили, что фрезерование и укладку асфальтобетонного покрытия дорожники будут выполнять в ночное время. Днем запланированы работы по регулированию высотного положения люков, установке и демонтажу бордюрных камней и не только.

Кстати, помимо ремонта проезжей части, по проспекту Ленина планируется благоустроить популярную среди жителей города центральную пешеходную аллею. На данном участке будут выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия на тротуарную плитку, а также установят около 50 новых скамеек.

В настоящее время проводятся конкурсные процедуры по определению подрядной организации на выполнение работ. Начальная максимальная цена контракта составляет более 26 млн рублей.