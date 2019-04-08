Центральный проспект Барнаула отремонтируют к концу лета

В Барнауле в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведут в нормативное состояние два участка на проспекте Ленина. Из бюджета на эти цели будет выделено 180 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в первую очередь будут реконструировать отрезок от ул.Димитрова до пл.Баварина, а затем от пл.Октября до ул.Северо-Западной. Общая площадь составляет более 110 тыс. кв. м. Ремонт центрального проспекта планирует начать в ночь с 17 на 18 мая.
Будет обновлено дорожное полотно длиной в 9 км
Между тем на перекрестке проспекта Ленина с ул. Матросова дополнительно будет выполнено обустройство полос правого и левого поворотов, а также замена асфальтобетонного покрытия на трамвайных переездах.
В мэрии отметили, что фрезерование и укладку асфальтобетонного покрытия дорожники будут выполнять в ночное время. Днем запланированы работы по регулированию высотного положения люков, установке и демонтажу бордюрных камней и не только.
Работы должны завершить к осени
ООО «Барнаульское ДСУ №4» предстоит выполнить масштабное благоустройство, а именно - разборку покрытия проезжей части, демонтаж бортовых камней, работы по регулированию высотного положения горловин колодцев, установке бортовых камней, замене покрытия на парковочных карманах, ремонт тротуаров и посадочных площадок, устройство асфальтобетонного покрытия проезжей части, установку дорожных знаков. Также на главном проспекте города установят новые урны и скамейки, посадят кустарники.
Подрядчику необходимо закончить ремонт до конца августа текущего года.