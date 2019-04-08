Власти Барнаула готовы потратить 27 млн на плитку для главной аллеи города

Новости 13.05.2019 7:10 668

Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула объявил аукцион на выполнение работ по обустройству пешеходной зоны по проспекту Ленина. Начальная цена контракта - 26,845 млн рублей.

Как следует из технического задания аукциона, будущий победитель тендера займется отрезком аллеи от улицы Молодежной до улицы Партизанской.

Предполагается заменить асфальт на плитку, сделать бетонные бордюры, смонтировать систему полива газонов, поставить 50 скамеек. Большая часть из них будет расположена между улицами Димитрова и Чкалова - 36 штук.

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Стоит отметить, что далеко не все барнаульцы положительно восприняли грядущее обновление аллеи. Несмотря на то, что асфальт действительно находится не в лучшем состоянии, часть горожан считает, что вместо дорогостоящих работ вполне можно было обойтись "косметическим ремонтом".

Добавим, заявки на конкурс принимаются до 16 мая, аукцион пройдет 23 мая. Источник финансирования - бюджет Барнаула. Все работы по благоустройству должны быть завершены не позднее 1 сентября.