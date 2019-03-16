О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Памятник Кириллу и Мефодию открыли в Барнауле. Фоторепортаж

Новости
174
0

В Барнауле состоялась установка и освящение памятника Кириллу и Мефодию. Скульптурная композиция появилась в сквере между Знаменским женским монастырем и часовней князя Владимира. Автор памятника – художник и скульптор Сергей Исаков. Проект постамента создали Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, от Никольского храма и Знаменского монастыря к памятнику прошли два крестных хода, был совершен молебен.

Торжество посетили зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Монумент освятил митрополит Сергий.

Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле рядом с женским монастырем

Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле рядом с женским монастырем

Новости

Масштабную композицию разместят в сквере со стороны площади Баварина

555

Автор: Политсиб.ру

Фото: duma-barnaul.ru, altai.eparhia.ru