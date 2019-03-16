Памятник Кириллу и Мефодию открыли в Барнауле. Фоторепортаж

Новости 24.05.2019 15:10 174

В Барнауле состоялась установка и освящение памятника Кириллу и Мефодию. Скульптурная композиция появилась в сквере между Знаменским женским монастырем и часовней князя Владимира. Автор памятника – художник и скульптор Сергей Исаков. Проект постамента создали Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев.

24 мая, в День славянской письменности и культуры, от Никольского храма и Знаменского монастыря к памятнику прошли два крестных хода, был совершен молебен.

Торжество посетили зампредседателя правительства Алтайского края Денис Губин и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич. Монумент освятил митрополит Сергий.