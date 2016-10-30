Памятник Кириллу и Мефодию установят в Барнауле рядом с женским монастырем

Новости 16.03.2019 17:10 397

Памятник святым Кириллу и Мефодию установят в Барнауле в сквере у Знаменского женского монастыря, сказано на сайте местной епархии. Накануне были подведены итоги конкурса эскизных проектов на лучший постамент для памятника.

По результатам рассмотрения работ победителями признаны скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Проект этих авторов частично будет использован при создании памятника равноапостольным Кириллу и Мефодию, который предполагается разместить в сквере у Барнаульского Знаменского женского монастыря со стороны площади Баварина.

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Михаил Соломатин – профессиональный скульптор, выпускник Московского государственного академического художественного института им. Сурикова, творческой мастерской при Российской Академии Художеств под руководством Цигаля, член Московского Союза Художников. Профессиональный стаж более 20 лет. Награжден серебряной медалью Российской Академии Художеств.

Иван Соловьев – архитектор, выпускник Московского государственного академического художественного института им. Сурикова. Профессиональный стаж более 10 лет. Имеются реализованные проекты зданий и памятников.