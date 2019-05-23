В Алейске обнаружили останки мужчины, съеденного собаками

Новости 23.05.2019 8:20 37

9 мая полиция обнаружила обглоданные хребет и череп возле жилых домов. Другие кости так и не нашлись. Выяснилось, что останки принадлежали пропавшему 28 апреля мужчине, а обгладывали их собаки. Об этом сообщает «Комсомольская правда на Алтае»

Доцент кафедры зоологии и физиологии, кандидат биологических наук АлтГУ Ирина Кудряшова отметила, что собаки обычно не склонны нападать на людей, даже попробовав их мясо.

«Собаки нападают на людей по нескольким причинам: человек проявил агрессию; нарушил границы территории, охраняемой собаками, и если человек сам по своей природе является агрессивным. Они это чувствуют. Конечно, не доказано, что собаки убили человека перед тем, как его съесть, могло же быть и так, что мужчина упал, замерз насмерть, а животные с голода начали есть мясо. Собакам в принципе все равно, какое мясо есть, если они голодные. Но в любом случае, опасность повторного нападения остается. Я вообще за свою жизнь с подобными случаями не встречалась ни разу. Но думаю, что в таком случае есть лишь один вариант – отстрел», - рассказала Ирина Кудряшова.

Причину смерти установить почти невозможно - кости черепа целы, а мягких тканей практически не сохранилось. Поэтому неизвестно, напали ли собаки на живого человека или наткнулись уже на мертвое тело.