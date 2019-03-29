Российская полиция рассказала об опасных породах собак

Новости 24.03.2019 15:55 688

МВД России сократило список потенциально опасных пород собак до 13 пунктов. Выгул данных пород без намордников и поводков запрещен, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя ведомства Алексея Беззубова.

«Обновленный перечень был основан на предложениях исполнительной власти, в том числе предложениях Российской кинологической федерации. На данный момент у нас уже более 100 замечаний от общественности, возможно, он будет еще корректироваться до окончания общественных слушаний. Сейчас осталось только 13 пунктов из 69 изначальных», - отметил Беззубов.

По его словам, в обновленном списке 12 пород, также отдельным пунктом вписали метисов. Опасными признаны акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды, отдельно выделили волкособов. Кроме того, в перечень вошли гуль донги, питбульмастифы и «северокавказские собаки».

Еще в начале марта министерство опубликовало перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов. В него входили шарпей, ризеншнауцер и немецкая овчарка, а также ряд несуществующих пород, таких как «супердог», «овчарка Дауфмана» или «доберман Владека Рошины». Отмечается, что некоторые названия были написаны с ошибками или дублировали друг друга, например, «бандог» и «бэндог», «корельская» и «карельская» медвежья собака, «грецкая» и «греческая» овчарки.

Опасными собаками признаны животные, которые не прошли обучения и не показали положительный результат при их тестировании на социальную адаптацию и безопасность.