Иркутский комбинат школьного питания несет убытки и экономит на детских завтраках

Новости 22.05.2019 18:45 102

В Иркутске дыру в бюджете муниципального предприятия решили залатать, сэкономив на завтраках в школах и детских садах. В ситуации разбиралось издание «Тайга.Инфо».

Общественник из Иркутска Сергей Беспалов накануне обнародовал на своей странице в соцсети обращение сотрудников МУП «Комбинат питания». Из документа следует, что в школах изменили рецептуру блюд в сторону их ухудшения. По неофициальной информации, на детях пытаются экономить из-за долгов предприятия.

«Оказывается, из-за долгов с 19 апреля в 150 детских садах и 70 школах изменили количество продуктов, которое кладут детям в завтраки. Изменили в сторону снижения. Проще говоря, украли еду у примерно 100 тысяч детей из Иркутска», - прокомментировал активист.

Выяснилось, что в школах с 1 марта 2019 года действовало меню, утвержденное Роспотребнадзором. В апреле директор МУП распорядился организовывать питание по новым стандартам. При этом пострадало качество питания детей.

Например, нормы закладки сырья (сахара, колбасы, растительного масла и так далее) были уменьшены в 1,5−2 раза. Также произведена замена масла сливочного на масло растительное. Обнародованы рецепты кофейного напитка, судя по всему, в его составе увеличено количество воды и уменьшено содержание других веществ.

В обращении отмечается, что долги комбината перед поставщиками и другими предприятиями питания составляют около 200 млн рублей.