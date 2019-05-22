Погорельцы барака остались без крыши над головой в Барнауле

Новости 21.05.2019 15:15 106

Пожар в многоквартирном бараке в переулке Рыбозаводском оставил без крыши над головой, без вещей и средств к существованию несколько барнаульских семей.

Как пишет «МК на Алтае», жильцы сгоревшего дома успели спасти только документы и вещи, в которых они выбежали на улицу. В пожаре десять квартир выгорели полностью за считанные минуты.

«Я спала, слышу, кричат: «Горим, горим». В тапочки прыгнула, куртку накинула — и бежать. Благо догадалась документы схватить. Куда теперь? Квартиру снимать? Так пенсии не хватит. Обоих сыновей похоронила, мне теперь и помочь некому», - вспоминает одна из жительниц дома.

В чем причина пожара, дознаватели пока разбираются. Сами жильцы предполагают, что виноват «непутевый» сосед, который любил выпить. Именно в его квартире и был очаг возгорания. Тем временем многие не исключают версию о неисправной проводке.

Временного жилья взамен муниципальным сгоревшим квадратам администрация не на данный момент предоставляет. По данным издания, представитель районной администрации приезжал на место ЧП и сказал, что нужно готовить документы.

Известно, что дом в переулке Рыбозаводском раньше принадлежал заводу. В 2014 году предприятие передало его на баланс города. Жильцов многоквартирного барака уговорили приватизировать квартиры. С тех пор, считают они, оказались никому не нужны. Ни одна управляющая компания барак, построенный в 1954 году, брать не хотела. Поэтому людям самим приходилось укреплять стены, чинить крышу и менять проводку.