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Бывший завкафедрой бийского «политеха» пойдет под суд за взятки

Новости
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Бийский следком расследовал уголовное дело в отношении бывшего завкафедрой «политеха». Установлено, что преподаватель брал у студентов взятки в размере от 11 до 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд. Бывший педагог обвиняется в многократном совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Бывший преподаватель АГАУ пойдёт под суд за взятки

Бывший преподаватель АГАУ пойдёт под суд за взятки

Новости

Также он обвиняется в мошенничестве

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Автор: Политсиб.ру