Бывший завкафедрой бийского «политеха» пойдет под суд за взятки

Новости 20.05.2019 19:15 171

Бийский следком расследовал уголовное дело в отношении бывшего завкафедрой «политеха». Установлено, что преподаватель брал у студентов взятки в размере от 11 до 16 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по Алтайскому краю.

В настоящий момент расследование завершено, дело направлено в суд. Бывший педагог обвиняется в многократном совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки лично в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателя). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.