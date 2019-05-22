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Рубцовский филиал АлтГУ анонимно протестировал на ВИЧ 147 студентов

Новости
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15 мая 2019 года в Рубцовском филиале Алтайского государственного университета (Алт ГУ) прошла акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мероприятие проведено специалистами Рубцовского Филиала Алтайского краевого центра СПИД на базе здравпункта учебного заведения. Экспресс-тестирование на ВИЧ сопровождалось консультированием до и после теста, в рамках которого участники в индивидуальном порядке смогли оценить личные риски инфицирования ВИЧ и определить для себя модель дальнейшего безопасного поведения. Студентам, принявшим участие в акции, была предоставлена базовая информация о ВИЧ-инфекции,  раздаточные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 147 человек.

Автор: Политсиб.ру