Рубцовский филиал АлтГУ анонимно протестировал на ВИЧ 147 студентов

Новости 20.05.2019 15:55 373

15 мая 2019 года в Рубцовском филиале Алтайского государственного университета (Алт ГУ) прошла акция по анонимному и бесплатному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Мероприятие проведено специалистами Рубцовского Филиала Алтайского краевого центра СПИД на базе здравпункта учебного заведения. Экспресс-тестирование на ВИЧ сопровождалось консультированием до и после теста, в рамках которого участники в индивидуальном порядке смогли оценить личные риски инфицирования ВИЧ и определить для себя модель дальнейшего безопасного поведения. Студентам, принявшим участие в акции, была предоставлена базовая информация о ВИЧ-инфекции, раздаточные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 147 человек.