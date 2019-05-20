Двое одноклассников травили рубцовского школьника на протяжении всего учебного года

Новости 20.05.2019 11:05 2571

Ученик рубцовской «Гимназии №8» на протяжении всего учебного года подвергался унижениям от двух одноклассников. Об этом сообщает портал «вРубцовске.ру».

Обращения гимназиста к классному руководителю действия не возымели и в конце концов школьник решился рассказать о травле родителям. Классный руководитель предложила им решить проблему без широкой огласки, хотя это является нарушением существующей инструкции.

Заместителю директора гимназии по учебно-воспитательной работе было продемонстрировано видео, где ученика бьют ручкой по голове, снятое самим пострадавшим, однако та заявила, что факта избиения на видео не видно:

«Тут неинформативно. Тут же не видно, что ребёнка избивают».

Отец ребёнка направил письменные обращения в контролирующие органы и полицию. Реакции от них пока не последовало.