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Двое одноклассников травили рубцовского школьника на протяжении всего учебного года

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Ученик рубцовской «Гимназии №8» на протяжении всего учебного года подвергался унижениям от двух одноклассников. Об этом сообщает портал «вРубцовске.ру».

Обращения гимназиста к классному руководителю действия не возымели и в конце концов школьник решился рассказать о травле родителям. Классный руководитель предложила им решить проблему без широкой огласки, хотя это является нарушением существующей инструкции.

Заместителю директора гимназии по учебно-воспитательной работе было продемонстрировано видео, где ученика бьют ручкой по голове, снятое самим пострадавшим, однако та заявила, что факта избиения на видео не видно:

«Тут неинформативно. Тут же не видно, что ребёнка избивают».

Отец ребёнка направил письменные обращения в контролирующие органы и полицию. Реакции от них пока не последовало.

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Автор: Политсиб.ру