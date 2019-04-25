В Барнауле появится новый водовод

Новости 17.05.2019 10:40 214

«Росводоканал Барнаул» ведет строительство водовода диаметром 600 мм по улице Антона Петрова: от ул. Попова до ул. Малахова. 16 мая с ходом работ ознакомился глава администрации г. Барнаула Сергей Дугин. Стоимость проекта – свыше 86 млн. рублей, он выполняется в рамках инвестиционной программы предприятия. Завершить строительство планируется в III квартале 2019 года.

«Реализация этого проекта обеспечит надежное и качественное водоснабжение жителей нескольких кварталов в районе улиц Антона Петрова и Попова – 1063а, 1064, 1065, 2032, 2033», - отметил генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Дмитрий Масловский.

В настоящее время вода поступает по чугунному водопроводу диаметром 400 мм, который был проложен еще в 1969 году. Помимо того, что мощности и пропускной способности существующей сети недостаточно в связи с возросшими потребностями в воде из-за возведения новых жилых домов, она еще и сильно изношена. С 2016 года на трубопроводе зафиксировано 6 повреждений.

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Протяженность нового водопровода составляет 1800 м. При строительстве используются литые полиэтиленовые трубы диаметром 600 мм, срок службы которых превышает 50 лет. Работа ведется методом горизонтально-направленного бурения или, как его еще называют специалисты, «прокол». Это позволяет минимизировать земляные работы, сохранить целостность тротуара и благоустройство газон.

Сергей Дугин также отметил, что в этом году инвестиционная программа барнаульского водоканала была увеличена на 100 млн рублей.

«Если в предыдущие годы меняли 7-8 км сетей, то в этом году запланирован ремонт и модернизация около 11 км. Это шаг вперед. Думаю, что в ближайшие несколько лет изношенные сети мы должны максимально привести в порядок, чтобы горожанам было комфортно», - сказал он.

В частности, будет отремонтирован водопровод по пр. Комсомольскому, водопроводная линия по ул. Короленко – от пр. Ленина до пр. Социалистического, 5800 м канализационных сетей. Продолжаются работы на дублирующей нитке коллектора №8 по пер. Трудовому, коллекторе №18 на пр. Космонавтов, запланировано продолжение работ по перекладке участка коллектора на Змеиногорском тракте, капитальный ремонт сети по ул. Радищева.