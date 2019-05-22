Ремонт коллектора завершен на Змеиногорском тракте в Барнауле

Новости 25.04.2019 13:10 274

Барнаульский водоканал завершил ремонт участка канализационного коллектора на Змеиногорском тракте. Переложен участок протяженностью более 90 метров. Теперь вместо старой железобетонной трубы была уложена полипропиленовая со сроком службы более 50 лет.

Данные работы являются продолжением модернизации коллектора, которая была начата в предыдущие годы. По состоянию на январь 2019 года было переложено почти 1,5 км трубопровода.

Как рассказали в Барнаульском водоканале, изначально сотрудники провели видеодиагностику трубопровода для определения протяженности участка, который необходимо будет отремонтировать. Затем сделали промывку сети и приступили к перекладке.

Работы велись без отключения водоснабжения и водоотведения потребителей. Сейчас на участке завершается восстановление дорожного покрытия.

«Планировалось, что работы будут завершены 30 апреля, но, учитывая большой автомобильный трафик по Змеиногорскому тракту, мы приняли решение выполнить их в максимально короткие сроки», - заявил главный инженер «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Отметим, стоимость проекта составила около 4 млн рублей. Работы велись в рамках производственной программы Барнаульского водоканала.