Какие алтайские сыры оказались фальсификатом?

Новости 16.05.2019 8:45 1003

В рамках масштабного исследования Роскачество протестировало пастообразные плавленые сыры 20 торговых марок производства РФ и Республики Беларусь по 70 показателям качества и безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

В числе прочих было проверено и пять алтайских сыров. Из них два получили высокую оценку - сыры «Чуйский» и «Плавыч». Однако наивысшего балла они, по мнению Роскачества, не заслужили, поскольку содержание жира в них оказалось ниже заявленного.

Рейтинг сыров «Алдис Сливочный» и «Невский» и вовсе подвергся "обнулению" по причине использования растительного жира вместо молочного. Фальсификация плавленого сыра растительным жиром применяется с целью удешевления производства.

При этом в Роскачестве отмечают, что все вышеперечисленные сыры безопасны для человека, не содержат ГМО или болезнетворных микроорганизмов.