Во власти «Меркурия»: алтайских переработчиков обяжут сертифицировать масло и сыры

Новости 14.05.2019 11:35 243

Молокоперерабатывающие предприятия Алтайского края с 1 июля будут работать с учетом требований системы «Меркурий». Ее основная задача – обеспечить контроль безопасности и качество продуктов питания.

Как сообщила заместитель начальника управления ветеринарии Алтайского края Евгения Спицкая в ходе пресс-конференции в краевом правительстве, создание системы «Меркурий» дает возможность проследить путь всей животноводческой продукции, которая производится на территории нашего края и всей страны.

Она уточнила, что данная система позволяет выяснить, где и когда был произведен продукт, где было выращено животное, где перерабатывали полученное мясо, куда поступила на реализацию произведенная продукция.

«Очевидно, что с электронными документами работать гораздо удобнее и быстрее, чем с ветеринарными документами на бумажных носителях. В течение минуты мы можем получить всю информацию об интересующем нас грузе», - напомнила Евгения Спицкая.

По ее словам, с помощью «Меркурия» можно быстро определить источник некачественной или зараженной продукции. «Мы видим всю историю груза. Обнаружив, допустим, геном вируса африканской чумы свиньи в продукции, выработанной предприятием на территории Российской Федерации, мы можем в кратчайшие сроки увидеть, где именно эта продукция находится», - констатировала Евгения Спицкая.

Спицкая добавила, что как любая информационная система, «Меркурий» постоянно совершенствуется. В том числе расширяется и перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.

Как сообщает пресс-служба правительства, с 1 июля этого года для молочной продукции будет необходимо оформлять электронные сопроводительные документы. При формировании перечня такой продукции учитываются и условия работы предприятий-переработчиков. Между тем Минсельхоз России дает отсрочку до 31 октября на оформление сопроводительных ветеринарных документов для готовой молочной продукции в потребительской упаковке.

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Спицкая обратила внимание на то, что с 1 июля ветеринарные сопроводительные документы в электронном виде нужно будет оформлять на сливочное масло в любой упаковке, на тертые и плавленые сыры.

«Могу сказать, что отсрочка до 31 октября текущего года позволит производителям молочной продукции, перерабатывающим предприятиям серьезно подготовиться к работе в информационной системе «Меркурий» с 1 ноября текущего года. Федеральная государственная информационная система будет содержать очень большие объемы информации. В частности, готовая молочная продукция, которая приходит в наши магазины, должна будет сопровождаться электронными ветеринарными сопроводительными документами. Конечно, для освоения этой системы необходимо определенное время», - прокомментировала она.

По ее словам, все предприятия, производящие молоко, зарегистрированы в системе «Меркурий», все молокоперерабатывающие предприятия уже готовы к работе с ней.

С 1 июля 2018 года в регионе через систему «Меркурий» оформлено 25 миллионов ветеринарных сопроводительных документов, в неделю их оформляют около 500. Всего в нашем крае в системе зарегистрировано 772 тысячи 272 хозяйствующих субъекта.