Стали известны первые участники праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу

Новости 08.05.2019 13:40 407

8 мая оргкомитет по проведению праймериз "Единой России" по довыборам депутата Барнаульской гордумы зарегистрировал первых участников, сообщает партийная пресс-служба.

Заявления подала заведующей детсадом № 261 «Истоки» Татьяна Бочкарева и председатель совета МКД по адресу: Северный Власихинский проезд, 104 Любовь Ходырева. Обе кандидатуры прошли регистрацию и включены в список участников предварительного голосования.

Кто выиграет праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу? Новости 06.05.2019 7:10 Внутрипартийное голосование намечено на 26 мая 841

Прием документов на участие в праймериз продлится до 18 мая включительно. Напомним, старт процедуре был дан в конце апреля, в связи с досрочным сложением полномочий депутата БГД от ЕР Марата Жумадилова.

Предварительное голосование пройдет в Барнауле в единый день праймериз - 26 мая.