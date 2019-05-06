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Стали известны первые участники праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу

Новости
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8 мая оргкомитет по проведению праймериз "Единой России" по довыборам депутата Барнаульской гордумы зарегистрировал первых участников, сообщает партийная пресс-служба.

Заявления подала заведующей детсадом № 261 «Истоки» Татьяна Бочкарева и председатель совета МКД по адресу: Северный Власихинский проезд, 104 Любовь Ходырева. Обе кандидатуры прошли регистрацию и включены в список участников предварительного голосования.

Кто выиграет праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу?

Кто выиграет праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу?

Новости

Внутрипартийное голосование намечено на 26 мая

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Прием документов на участие в праймериз продлится до 18 мая включительно. Напомним, старт процедуре был дан в конце апреля,  в связи с досрочным сложением полномочий депутата БГД от ЕР Марата Жумадилова.

Предварительное голосование пройдет в Барнауле в единый день праймериз - 26 мая.

Автор: Политсиб.ру