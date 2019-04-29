Кто выиграет праймериз ЕР по довыборам в Барнаульскую думу?

Новости 06.05.2019 7:10 841

Меньше двух недель остается до окончания приема заявок на праймериз "Единой России" по довыборам в Барнаульскую гордуму. По данным источников "Политсибру", одним из главных фаворитов внутрипартийного голосования является гендиректор ООО «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина. Между тем на данный момент она пока официально незарегистрирована.

Стоит отметить, что в середине февраля Гущина стала сопредседателем реготделения ОНФ в Алтайском крае, после чего заметно усилилась ее медийность. "Фронтовики" все чаще стали использовать Гущину в качестве эксперта в своих материалах. Речь, как правило, шла о критике конкретных объектов дорожной инфраструктуры в крае.

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Напомним, в 2017 году Евгения Гущина возглавляла тергруппу № 10 ЕР на выборах в БГД, однако мандата тогда не получила. "Партия власти" набрала 49,58% голосов, получив 11 из 20 мест, разыгрываемых по партийным спискам.

К слову, «Дорожные знаки Алтая» не так давно оказались вовлечены в неприятную историю. Компания за последние годы стала основным подрядчиком на обустройстве автомобильных дорог в Барнауле. Уставной капитал ООО на 49 % принадлежат Галине Иваниной. Оставшейся долей владеет Евгения Гущина.

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По данным ряда Telegram-каналов, Иванина приходилась родственником экс-начальнику отделения дорожной инспекции и организации дорожного движения ГИБДД Барнаула Андрею Дорошу. Впрочем, все фигуранты данной истории отрицали потенциальной конфликт интересов.