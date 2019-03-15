После масштабной реконструкции барнаульский Дворец спорта сменит название

Новости 07.05.2019 10:55 668

Реконструкция барнаульского Дворца зрелищ и спорта будет завершена в сентябре. Новый собственник помимо полной замены внутренней "начинки", увеличения мест для зрителей, также пообещал смонтировать на фасаде гигантский экран для трансляции спортивных событий. Изменит ДЗиС и свое официальное название: теперь оно будет звучать как "Титов-Арена".

Накануне в краевом Минспорта прошла пресс-конференция, посвящённая изменениям в ХК «Алтай». Помимо ребрендинга клуба собравшихся интересовал вопрос и о барнаульском Дворце Спорта.

Новый клуб получит название ХК «Динамо-Алтай» (сроком на год, в качестве эксперимента). Из краевого бюджета финансирование команды будет увеличено с 35 до 55 млн рублей. Инвестиции частного бизнеса оцениваются в 10 млн, такую же сумму ХК рассчитывает заработать самостоятельно за счет реализации билетов в ходе сезона. Одна из главных задач обновлённой команды - быть в тройке сильнейших, размер бюджета это позволяет сделать: он будет находиться на одном уровне с командами-лидерами ВХЛ.

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Что касается обновленного Дворца Спорта, внутренний срок его ввода в эксплуатацию - 15 сентября. К первым числам октября спортивный объект начнёт функционировать и примет первый международный студенческий турнир по хоккею в Барнауле - «Ice Hockey Challenge».

При этом полностью меняется холодильное, газовое, электрическое, вентиляционное и другие виды снабжения, все деревянные и пожароопасные конструкции, будут установлены сэндвич-панели, большой мультимедийный экран (8×12 м) с выходом на Социалистический проспект с ретрансляцией матчей, лёд окантуют новыми бортами с акриловым застеклением, появится новое светодиодное освещение, также планируют поставить три дополнительных ряда зрительских мест, создать специальную детскую зону, сделать шесть раздевалок.