Новый владелец барнаульского Дворца спорта пообещал вывести хоккейный «Алтай» в КХЛ

Новости 15.03.2019 7:45 1110

В Барнауле прошла пресс-конференция, посвященная судьбе городского Дворца зрелищ и спорта. Спикерами выступили министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель крайсовпрофа Иван Панов, а также новый владелец объекта, предприниматель Михаил Дроздов.

Напомним, 26 февраля 2019 года Дроздов купил здание. По условиям контракта и договоренностям с правительством Алтайского края, владелец обязан отремонтировать объект и сохранить его назначение. По словам бизнесмена, дворец останется точкой притяжения для спортсменов края и площадкой для концертов и ярмарок.

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Иван Панов подчеркнул, что переговоры с правительством региона о покупке властями здания у крайсовпрофа ни к чему не привели, и постарался убедить журналистов: публикуемые СМИ данные о стоимости сделки с Дроздовым не соответствуют действительности.

«Цену контракта мы раскрывать не будем, но она значительно выше чем 30 млн рублей. Кадастровая стоимость объекта составляет больше 200 млн рублей», - сказал Панов.

Как отметил председатель крайсовпрофа, ответственность за долги профсоюзы разделили с новым владельцем. Дроздов вложил в погашение задолженности перед 50 сотрудниками учреждения 1,5 млн рублей, остальное взял на себя совет профсоюзов.

«Дворец зрелищ приносил около 40 млн рублей в год дохода. 20 из них давала аренда льда, остальное – концертно-выставочная работа. Расходы были значительные: 1 млн в месяц за электричество, 600 тыс. в месяц за отопление, поддержание здания в надлежащем виде. Кроме того, мы платили сотрудникам. Чистый доход равнялся 3 миллионам в год. 2 млн получал крайсовпроф, остальное шли на счет ООО, которое арендовало объект», - рассказал Панов.

Дроздов заверил журналистов, что дворец станет домом для спортсменов края, хоккеистов, и особенно – для хоккейного клуба «Алтай». При этом спикер подчеркнул: кто будет платить за аренду ледовой коробки клубом (около 12 тыс. рублей в час) – пока не решено.

«Этот вопрос прорабатывается в правительстве региона. Возможно, найдутся инвесторы и меценаты среди индивидуальных предпринимателей – любителей хоккея», - сказал Дроздов.

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Новый собственник добавил, что к осени 2019 года все работы по обновлению здания завершатся. В планах – демонтировать деревянный потолок (весом около 120 тонн), по согласованию с архитекторами из администрации Барнаула обновить фасад, привести в порядок инфраструктуру: раздевалки, душевые, туалеты, установить мягкие сиденья в зале, новое звуковое и световое оборудование, и смонтировать газовую котельную для нужд дворца.

«Мы не скрываем, что наши планы амбициозны. ХК «Алтай» должен – этого хотят все горожане – получить шанс попасть в ВХЛ и КХЛ. Это наша стратегическая задача», - сказал Дроздов.

Собственник также не стал раскрывать сумму сделки и объем инвестиций в спортивный объект.