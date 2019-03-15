Новый владелец барнаульского Дворца спорта пообещал вывести хоккейный «Алтай» в КХЛ

В Барнауле прошла пресс-конференция, посвященная судьбе городского Дворца зрелищ и спорта. Спикерами выступили министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, председатель крайсовпрофа Иван Панов, а также новый владелец объекта, предприниматель Михаил Дроздов.
Сейчас в здании проводятся ремонтные работы
Иван Панов подчеркнул, что переговоры с правительством региона о покупке властями здания у крайсовпрофа ни к чему не привели, и постарался убедить журналистов: публикуемые СМИ данные о стоимости сделки с Дроздовым не соответствуют действительности.
«Цену контракта мы раскрывать не будем, но она значительно выше чем 30 млн рублей. Кадастровая стоимость объекта составляет больше 200 млн рублей», - сказал Панов.
Как отметил председатель крайсовпрофа, ответственность за долги профсоюзы разделили с новым владельцем. Дроздов вложил в погашение задолженности перед 50 сотрудниками учреждения 1,5 млн рублей, остальное взял на себя совет профсоюзов.
«Дворец зрелищ приносил около 40 млн рублей в год дохода. 20 из них давала аренда льда, остальное – концертно-выставочная работа. Расходы были значительные: 1 млн в месяц за электричество, 600 тыс. в месяц за отопление, поддержание здания в надлежащем виде. Кроме того, мы платили сотрудникам. Чистый доход равнялся 3 миллионам в год. 2 млн получал крайсовпроф, остальное шли на счет ООО, которое арендовало объект», - рассказал Панов.
Дроздов заверил журналистов, что дворец станет домом для спортсменов края, хоккеистов, и особенно – для хоккейного клуба «Алтай». При этом спикер подчеркнул: кто будет платить за аренду ледовой коробки клубом (около 12 тыс. рублей в час) – пока не решено.
«Этот вопрос прорабатывается в правительстве региона. Возможно, найдутся инвесторы и меценаты среди индивидуальных предпринимателей – любителей хоккея», - сказал Дроздов.
Работы должны начаться уже в марте и закончиться в июле
«Мы не скрываем, что наши планы амбициозны. ХК «Алтай» должен – этого хотят все горожане – получить шанс попасть в ВХЛ и КХЛ. Это наша стратегическая задача», - сказал Дроздов.
Собственник также не стал раскрывать сумму сделки и объем инвестиций в спортивный объект.
Им стал бизнесмен Михаил Дроздов