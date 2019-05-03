Сотрудники барнаульского дома престарелых ответят за страдания постояльцев?

Министерство социальной защиты Алтайского края позаботилось о том, что всех постояльцев скандального приюта «Успех» в Барнауле перевезли в другое место. Ранее они находились в квартире жилого дома.
Сотрудники дома престарелых не смогли объяснить, почему пожилые люди находились в таких антисанитарных условиях. По сообщениям СМИ, постояльцы были сильно истощены, а у некоторых нашли синяки на лице.
В нем содержится не менее 15 человек
После проверки кого-то из больных поселили в государственные соцучреждения, другие переедут к родственникам. Тем временем, в Сети появилась новая информация от женщины, которая работает в реанимации. Она рассказала, что к ним часто поступают пенсионеры из приюта «Успех».
«Поступающие пенсионеры избиты, в синяках, часто либо вывих, либо перелом рук. Вши! Вши везде! В бровях, подмышками, в паху...они просто ползают по всему телу! Больные грязные...то есть их не моют вообще, только протирают тряпками видимо. Когда их кормим с ложки они и ложку готовы проглотить настолько голодные, кахексия у всех! Когда градусник стряхиваю рядом с ними, они отворачиваются и закрываются, думают, что я его хочу ударить... в общем страшно! Очень страшно!», - рассказала сотрудница больницы.
Их местонахождение после переезда известно.
Также она добавила, что заведующий писал уже на сотрудников приюта жалобу в декабре 2019 года, но результатов это не дало. Данную информацию сейчас проверяют правоохранители, хотя и без этого нарушений достаточно. Тем временем в Следственном комитете уголовное дело пока не возбудили.