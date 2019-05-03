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Минздрав проводит внеплановую проверку в рубцовской поликлинике

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По поручению министра здравоохранения Алтайского края в в поликлиническом отделении Рубцовской горбольнице №3 проводят внеплановую проверку. Поводом послужила информация, опубликованная на сайте «вРубцовске.ру».

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Неделю назад портал провел опрос среди горожан на свой странице в соцсетях. Рубцовчан попросили оценить работу поликлиники в ГБ №3 по пятибалльной шкале. Больше половины поставили единицу, примерно по 20 процентов — двойку или тройку. Положительно оценили работу медучреждения около 10 процентов респондентов.

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В комментариях большинство людей жаловались на неуважительное отношение медперсонала к пациентам, нехватке узких специалистов и трудностях при получении талона. Ранее и.о. главврача Рубцовской городской больницы №3 Андрей Гончаров сообщил, что с начала этого они зарегистрировали 56 обращений граждан по поводу оказания первичной медицинской помощи.

В 2019 году эта больница вступает в проект «Создание новой модели медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». По проекту здесь проведут капремонт поликлиники, разделят поток пациентов, сократят очереди и время ожидания в регистратуре, расширят возможности записи к специалистам по Интернету.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: ru.freeimages.com