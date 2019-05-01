Профсоюзы, единороссы и «жириновцы» собрали 1,5 тысячи человек на провластном митинге в Барнауле

Новости 01.05.2019 18:10 762

1 мая в Барнауле прошли традиционная первомайская демонстрация и митинг профсоюзов. Трудящиеся вышли с лозунгами о росте зарплаты и обеспечении достойной жизни.

По данным организаторов, в митинге приняли участие до 1500 человек. Среди них - члены организаций, входящих в Федерацию независимых профсоюзов России, студенты, представители политических партий («Единой России» и ЛДПР). Перед митингом участники акции прошли в шествии от Дома союзов по проспекту Ленина до площади Сахарова, где и состоялось мероприятие.

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Митинг открыл председатель Алтайского союза профсоюзов Иван Панов, который напомнил, что зарплаты в нашем регионе - одни из самых низких в стране. Ведущий митинг председатель профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев предложил сказать решительное «нет» росту цен и налогов. Руководитель профсоюза работников культуры Лариса Зорина призвала изменить ситуацию в отрасли.

Спикер краевого парламента Александр Романенко в своем выступлении подчеркнул, что краевые власти готовы искать пути выполнения тех требований, которые выдвигают трудящиеся и профсоюзы, сообщает сайт краевого Заксобрания.

«Прежде всего, это, конечно, повышение реальных доходов населения, заработной платы бюджетников, борьба с бедностью. Необходимо сохранять и развивать отрасли социальной сферы, повышать доступность и качество социальных услуг. Но всего этого невозможно добиться без ускорения экономического роста, без вывода зарплат из «тени», без развития системы социального партнерства. Решение этих задач поставлено во главу угла краевыми властями», - сказал он.

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Депутат АКЗС Евгения Боровикова тоже выступила на митинге. Она присоединилась к требованиям по повышению уровня жизни и предложила не подходить формально к оптимизации учреждений социальной сферы. Выступили перед профсоюзами и представители промышленности и молодежи.

Митинг «За справедливую экономику в интересах человека труда!» завершился принятием резолюции. В нее вошли требования достойной и справедливой заработной платы, безопасных условий труда и достойных рабочих мест, социальных гарантий и возможностей профессионального развития, соблюдения трудовых прав работников.