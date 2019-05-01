Солидарность трудящихся: как в Барнауле прошел первомайский митинг коммунистов

Новости 01.05.2019 11:30 2660

1 мая в Барнауле прошла демонстрация и митинг КПРФ в честь 130-летия дня солидарности трудящихся.

Алтайские коммунисты раньше остальных общественно-политических сил региона встретили Первомай. Утреннее шествие прошло от площади Октября до площади Сахарова. На митинг, который прошел рядом с памятником Владимиру Ленину, собралось по разным оценкам от 150 до 200 человек.

Основные лозунги алтайских коммунистов оказались традиционными - это борьба за социально-экономические и политические права.

Добавим, 1 Мая местные отделения КПРФ проводят массовые акции не только в Барнауле. Так, в Бийске анонсирована демонстрация. Рубцовские коммунисты принимают участие в шествии и митинге совместно с Федерацией независимых профсоюзов.

Кроме того, Первомаем будут охвачены райцентры - Мамонтово, Тальменка, Советское, Целинное, Быстрый Исток. Запланирован митинг и в Змеиногорске.