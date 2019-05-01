«Икра и крабы возглавят штабы»: в Барнауле впервые состоялась Монстрация

Новости 01.05.2019 12:45 1294

1 мая в Барнауле прошло шутливое шествие с абсурдными лозунгами - Монстрация. Ранее подобные акции проводились в 20 российских городах. Зародилось движение в Новосибирске в середине 2000-х годов. В Барнауле до сих пор подобный перфоманс никто не устраивал.

Барнаульские монстранты прогулялись по аллее на чётной стороне улицы Малахова от пересечения с улицей Антона Петрова до автобусной остановки «Универсам» и обратно. Итоговый маршрут составил 1,5 км. В основном в Монстрации приняли участие школьники и студенты, по разным оценкам - несколько десятков человек.