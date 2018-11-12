Инвестпрограмму в Алтайском крае смогли выполнить только на 77% от плана

Новости 01.05.2019 10:00 427

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на заседании коллегии краевого Минфина заявил о необходимости дальнейшего исполнения краевой адресной инвестиционной программы (КАИП), которая в 2018 году не выполнена более чем на 20%.

"Краевая адресная инвестиционная программа в прошлом году исполнена менее, чем на 80% от плановой суммы, или на сумму 2,7 млрд рублей", - цитирует главу региона "Интерфакс-Сибирь".

Общая сумма, запланированная на реализацию КАИП в 2018 году, составляла 3,5 млрд рублей.

"Есть над чем нам здесь работать. И раз уж решили реализовывать мероприятия, строить объекты, то значит должны достигать результата. Проблемы освоения есть, над результативностью всем вместе надо работать", - отметил Томенко.

По его словам, есть трудности "со всем комплексом работ, начиная с проектирования, изысканий и т.д.". Также возникают проблемы при согласовании проектной документации будущего объекта и при проведении самих торгов, что сказывается на времени сдачи зданий в эксплуатацию.