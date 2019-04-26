Эффективность работы губернаторов оценят по KPI из 15 критериев. Какие перспективы у Алтайского края?

Новости 27.04.2019 19:28 729

Президент России Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности деятельности губернаторов. Об этом сообщает сайт Кремля. Работу губернаторов оценят по 15 критериям:

1 Уровень доверия к власти;

2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе;

3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП;

4. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики;

5. Уровень реальной зарплаты;

6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов);

7. Уровень бедности;

8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

9. Естественный прирост населения;

10. Количество семей, улучшивших жилищные условия;

11. Уровень доступности жилья;

12. Доля городов с благоприятной средой;

13. Качество окружающей среды;

14. Уровень образования;

15. Доля автодорог.

Отчет без прикрас: как Алтайский край прожил 2018 год по версии главы региона Новости 26.04.2019 17:45 Репортаж "Политсибру" с главного политического события года в регионе 933

Методику расчета уровня доверия Путин поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль будет каждый год, до 1 марта, отчитываться президенту о значении данного показателя. Методики расчета для остальных пунктов разработают правительство и Госсовет. По мнению политологов, эти KPI совпадают с тезисами нацпроектов и майских указов Путина.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал нововведения. Это произошло на встрече с представителями СМИ, предшествующей его ежегодному отчету:

- Оценки эффективности губернаторов были и раньше, сейчас их просто сделали более открытыми. Критериев оценки на самом деле гораздо больше, просто опубликованные 15 — наиболее важные, потому что касаются непосредственно жителей субъектов.

Для Алтайского края проблемы могут возникнуть с уровнем доверия власти (из-за протестных настроений), естественным приростом населения (превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток), зарплатой и бедностью (одно из последних мест по уровню средней зарплаты в стране), а также с получением жилья молодыми семьями (соответствующих сертификатов выдают мало). Есть критерии, где Алтайский край может стать лидером. Например, качество окружающей среды.