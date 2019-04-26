Эффективность работы губернаторов оценят по KPI из 15 критериев. Какие перспективы у Алтайского края?

Президент России Владимир Путин подписал Указ об оценке эффективности деятельности губернаторов. Об этом сообщает сайт Кремля. Работу губернаторов оценят по 15 критериям:
1 Уровень доверия к власти;
2. Количество высокопроизводительных мест во внебюджетном секторе;
3. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП;
4. Производительность труда в несырьевых отраслях экономики;
5. Уровень реальной зарплаты;
6. Объем инвестиций в основной капитал (кроме федеральных проектов);
7. Уровень бедности;
8. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
9. Естественный прирост населения;
10. Количество семей, улучшивших жилищные условия;
11. Уровень доступности жилья;
12. Доля городов с благоприятной средой;
13. Качество окружающей среды;
14. Уровень образования;
15. Доля автодорог.
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Методику расчета уровня доверия Путин поручил разработать своей администрации до 1 июня. После этого Кремль будет каждый год, до 1 марта, отчитываться президенту о значении данного показателя. Методики расчета для остальных пунктов разработают правительство и Госсовет. По мнению политологов, эти KPI совпадают с тезисами нацпроектов и майских указов Путина.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко прокомментировал нововведения. Это произошло на встрече с представителями СМИ, предшествующей его ежегодному отчету:
- Оценки эффективности губернаторов были и раньше, сейчас их просто сделали более открытыми. Критериев оценки на самом деле гораздо больше, просто опубликованные 15 — наиболее важные, потому что касаются непосредственно жителей субъектов.
Для Алтайского края проблемы могут возникнуть с уровнем доверия власти (из-за протестных настроений), естественным приростом населения (превышение смертности над рождаемостью и миграционный отток), зарплатой и бедностью (одно из последних мест по уровню средней зарплаты в стране), а также с получением жилья молодыми семьями (соответствующих сертификатов выдают мало). Есть критерии, где Алтайский край может стать лидером. Например, качество окружающей среды.
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