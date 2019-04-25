Отчет без прикрас: как Алтайский край прожил 2018 год по версии главы региона

Новости 26.04.2019 17:45 934

26 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко отчитался о работе правительства региона за 2018 год. Мероприятие прошло в Театре драмы. Депутаты краевого Заксобрания, несмотря на ряд замечаний, прозвучавших в выступлениях лидеров фракций, оценили работу главы региона положительно. В частности, «за» проголосовали 63 депутата из 67, присутствовавших на сессии АКЗС.

Часовой доклад губернатора разительно отличался не только от опубликованных ранее тезисов, но от и практики прошлых лет, сложившейся в регионе. Нашлось в нем место не только для позитивных тенденций, но и для констатации малоприятных фактов.

«Основные показатели, характеризующие итоги 2018 года, в целом имели положительную динамику. Однако не все здесь так однозначно», - в начале своего выступления заявил Виктор Томенко. Стоит отметить, что практически каждую статистическую выкладку губернатор интерпретировал с двух сторон – положительной и отрицательной.

Интервью как приквел к отчету: зачем алтайский губернатор решил пообщаться со СМИ Новости 25.04.2019 7:10 Виктор Томенко за два с лишним часа ответил почти на 20 вопросов 870

Зарплаты

Глава региона отметил тот факт, что в прошлом году наблюдался рост номинальной зарплаты (+12,1%). «Это означает, что общий фонд всех, кто работает на предприятиях и в организациях, увеличился на 12%. Поступления подоходного налога подтверждают вывод о том, что мы имеем дело не со структурным сдвигом, а с реальным ростом», - констатировал глава региона.

Однако в абсолютных значениях (25 506 рублей), край располагается на последнем месте в СФО, и одной из последних строчек – в России, напомнил собравшимся Виктор Томенко.

Одной из мер, которая способна сдвинуть положение дел с мертвой точки, станет повышение зарплат муниципальным служащим на 15% с Нового года. Кроме того, на величину текущей инфляции будет увеличена зарплата бюджетникам. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей, рассказал о планах правительства председатель кабмина.

Промышленность

Рост индекса промпроизводства (100,5% по отношению к прошлому году) губернатор расценил как повторение ранее достигнутого результата. Промышленные предприятия края произвели продукции почти на 368 млрд рублей. Попутно Томенко обратил внимание на падение некоторых отраслях: «К сожалению, значительно снизились объемы производства «Алтай-Кокса», более чем на 10%. «Кучуксульфат» также сократил выпуск своей продукции - сульфата натрия - на 7,1%. В ведущей отрасли промышленности - пищевой - сложился целый ряд проблем: снизился выпуск растительных масел на 16,5%, муки - почти на 8%, алкогольной продукции - почти на 35%».

Впрочем, отрицательная динамика компенсировалась увеличением выпуска продукции транспортного машиностроения. Здесь губернатор особо выделил «Алтайвагон», а также предприятия сельхозмашиностроения. Успехи были по отдельным направлениям в «пищевке»: увеличился выпуск круп, сыров, сахара, мясной продукции, безалкогольных напитков.

Сельское хозяйство

По словам Томенко, темпы роста объемов производства продукции сельского хозяйства составили 102,5%. Однако валовый объем в сопоставимых ценах снизился сразу на 7 млрд рублей. Причиной стало падение закупочных цен на рынке.

Инвестиции

В 2018 году зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Их объем составил почти 109,9 млрд рублей или на 21,7% выше, чем годом ранее. При этом доля инвестиций в ВРП составляет пока только 20%.

«В части инвестиционной деятельности хочу отметить, что практика применения действующих инструментов ее государственной поддержки, экспертное мнение представителей промышленного сектора свидетельствуют о необходимости корректировки механизмов ее предоставления, что мы в настоящее время прорабатываем», - заметил Виктор Томенко.

За себя и за того парня: о работе какого правительства будет отчитываться губернатор Томенко Новости 24.04.2019 7:15 "Двоевластие" в Алтайском крае, имевшее место в прошлом году, внесло коррективы в доклад главы региона 858

Валовый региональный продукт

«Статистические данные по валовому региональному продукту за 2018 год появятся только в начале 2020 года. Но итоги работы базовых отраслей экономики уже позволяют оценивать темп роста в сопоставимых ценах – 100,5%). То есть опять же примерно «стоим на месте», - подчеркнул губернатор.

Демография

«Динамика показателей остается отрицательной и по миграции, и по естественным факторам. При этом миграционный отток хоть немного и уменьшился, но число выехавших превысило число въехавших на 7400 человек. Умерло же в регионе в 2018 году почти на 10 тысяч человек больше, чем родилось», - озвучил неутешительные цифры Виктор Томенко.

ЖКХ

«Текущий отопительный сезон обнажил серьезные проблемы в энергетике и ЖКХ, которые накопились за последние годы. Большое количество резонансных технологических нарушений произошло в Барнауле. Возникающие сбои сводят на нет действительно серьезные вложения в эту сферу», - напомнил недавние события губернатор. В результате был пересмотрен план ремонтных работ на 2019 год.

Строительство и программа расселения

Ввод жилья в крае превысил 786 тысяч кв. м, что почти на 25% больше, чем в прошедшем году. По объему введенного жилья край занимает четвертое место в Сибирском федеральном округе, по темпам роста - первое место в СФО, отчитался губернатор.

«В 2019 году в результате реализации региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда мы должны расселить 788 человек из 35 аварийных многоквартирных домов площадью около 11 тысяч кв. м. Также с текущего года на территории пока семи муниципальных образований начнем реализацию еще одной программы, по которой до 1 сентября 2025 года планируется расселить из аварийного жилья 7,4 тысячи человек. В результате будет расселен весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2017 года», - подытожил Томенко.

Краевые депутаты определились, о чем можно спросить губернатора Новости 04.04.2019 14:30 Отчет Виктора Томенко состоится 26 апреля 1116

Планы

«Сформировав региональные проекты, мы обозначили перечень показателей, которых должен достичь край к 2024 году. Уже в текущем году жители должны увидеть первые результаты», - перешел к заключительной части выступления глава кабмина.

Так, предполагается рост продолжительности жизни до 72,2 года, а к 2024 году этот показатель должен достичь 76,2 года. Сейчас этот индикатор оценивается в 71 год.

«До 2024 года необходимо обеспечить снижение уровня бедности в два раза - до 8,7%, в 2019 году этот показатель не должен превысить 17%», - сообщил Виктор Томенко.

«Те результаты, о которых я сегодня рассказал, - это фундамент, на котором предстоит строить будущее региона. Его контуры мы задали в Стратегии-2035, которая сегодня проходит общественное обсуждение», - так завершил свое выступление глава региона.

Стоит отметить, что отчет губернатора поддержали полностью поддержали три фракции – «Единая Россия», «Справедливая Россия» (при одном воздержавшемся) и ЛДПР. У коммунистов голоса разделились – 5 человек выступили «за», трое – «против». Такая оценка была дана работе правительства Алтайского края и его председателя за 2018 год.

Что тянуло Алтайский край вниз в 2018 году. Итоги социально-экономического развития региона Новости 22.03.2019 7:15 Уровень жизни населения по-прежнему вызывает тревогу 996

После выступления губернатора его доклад оценили политики и общественники. «Политсибру» приводит подборку мнений.

Александр Романенко, председатель АКЗС:

"Главная задача, о которой сказал губернатор, это увеличение доходов населения и борьба с бедностью. Отсюда и исходят задачи, которые нужно решать в экономике и социальной сфере. Главный посыл, который сегодня прозвучал в докладе и в прениях, - хватит заниматься говорильней, хватит излишне критиковать друг друга! У нас впереди шесть лет прорывных действий по реализации национальных проектов. И важно, чтобы мы в этом направлении работали в контексте со всей страной. За эти шесть лет мы можем получить очень большие средства. Их нужно разумно направить на развитие нашего региона. И я думаю, что все у нас получится".

Александр Молотов, депутат Алтайского Заксобрания:

"Мы прекрасно понимаем, что юридически губернатор должен был выступить сегодня с этим отчетом, но фактически вынужден отчитываться за то, к чему имеет отношение лишь отчасти и опосредованно. Ведь бюджет на прошлый год был принят до его назначения, избран на должность губернатор был в сентябре, его команда была сформирована лишь к концу прошлого года».

Из отчета стало понятно, что у губернатора есть программа действия, которую мы поддерживаем. Однако тезисы, которые депутатам разослали перед сессией, напоминают какой-то бравурный марш, настолько в них все замечательно и хорошо. На наш взгляд, в большей степени это вина тех, кто составлял этот отчет, снабжая губернатора преимущественно позитивными данными и цифрами.

Власть в крае должна окончательно перестать говорить с обществом на непонятном ему птичьем языке цифр и аббревиатур, а наконец-то повернуться к людям и решать их проблемы".

Андрей Абрамов, депутат АКЗС:

"Для губернатора это первый отчет. Конечно, к его оценке нужно подходить объективно. Человек новый, пришел из другого региона, да еще в середине года. То, что мы «не просели» по основным показателям уже хорошо. Ведь планы и задачи определялись прежним губернатором, а выполнять их пришлось Виктору Томенко.

Есть проблемы, общие для всей страны, например, вывоз ТКО, и здесь наш регион не стал исключением. Ко мне обращаются избиратели, которые недовольны положением дел сегодня. Особенно остро этот вопрос стоит в частном секторе. С приходом регионального оператора поменялось все: схемы, нормативы - в итоге жители не могут качественно воспользоваться данной услугой.

Хочу отметить, что сейчас появился диалог между исполнительной властью и краевым парламентом. Надеюсь, это не единичный факт, а этап последующей конструктивной работы. Я голосовал за принятие отчёта в надежде на перспективное развитие края. Потенциал у нас есть".

Руслан Демаков, член Общественной палаты Алтайского края:

"Деловое сообщество в Алтайском крае в течение долгого периода времени неоднократно указывало на проблемы, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты, осуществляющие коммерческую деятельность. В качестве одной из таких проблем отмечалась сложность административных процедур. По состоянию на текущее время можно уверенно констатировать, что административная нагрузка на бизнес существенно минимизирована.

Следует также особо подчеркнуть, что в фокусе внимания правительства оказались вопросы экологии и сохранение природы. Так, было положено начало подготовки нормативов использования лесов в Алтайском крае, которые, вне всякого сомнения, вскоре вступят в силу".

Сергей Балухин, глава Кулундинского района:

"Самое главное, на мой взгляд, это, что люди видят реальную помощь жителям села и результаты совместных усилий населения и власти. Хочу отметить такой инструмент, как заключение соглашения между правительством Алтайского края и администрациями районов по обеспечению устойчивого социально-экономического развития.

Но при этом у нас ещё много проблем: нехватка кадров в социальной сфере, износ коммуникаций, большая протяжённость дорог с ненормативным состоянием дорожного полотна. Очень много вопросов вызывает мусорная реформа. Все вопросы, возникшие с ней нам надо незамедлительно решать, учитывая специфику каждого района.

Надо укреплять авторитет власти на местах и не бояться выходить к людям. Все говорят: мы открыты к диалогу, давайте взаимодействовать. Но я ни разу за 10 лет никого не видел на своей кулундинской земле".

Александр Прокопьев, депутат Госдумы:

"Считаю инвестиционную активность одним из принципиальных показателей эффективности экономической политики региона. Сегодня в отчете губернатора Алтайского края Виктора Томенко очень коротко прозвучала информация по территориям опережающего развития – это Новоалтайск и Заринск, оба города на территории моего округа.

Заринский завод ООО «Русская кожа Алтай» должен был вступить в строй еще в прошлом году, но теперь старт ожидается в июне этого года. Это озвучено буквально вчера на заседании правления Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности. Общая стоимость проекта более 2 млрд рублей, планируется создание 144 новых рабочих мест.

По Новоалтайску в докладе прозвучала только одна цифра – 7 инвестиционных соглашений. Не факт, что все эти намерения будут реализованы. Работа с инвесторами – сужу по программам развития туристических кластеров – это одно из самых сложных направлений. Здесь при полном выполнении финансовых обязательств со стороны федерального и регионального правительств проблемы возникают с привлечением инвесторов. Надеюсь, что краевому правительству и губернатору удастся совершить прорыв в экономике, и жители края почувствуют позитивные перемены".

Сергей Белоусов, член Совета Федерации:

"Губернатор в своем докладе отметил, что сокращается дистанция между жителями и властью. Таким образом, создаются все предпосылки для реализации генеральной цели, заявленной в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, а именно: сохранение и развитие человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста".