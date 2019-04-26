Какие законы приняли депутаты на апрельской сессии краевого Заксобрания

Аналитика 27.04.2019 11:25 736

Апрельская сессия АКЗС ознаменовалась принятием законов о вейпах, утверждении нового члена Общественной палаты (ОП) и расширением полномочий регионального парламента. Первая часть 31-й сессии прошла в театре Драмы. Там губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с отчетом о работе в 2018 году. Отчет приняли большинством голосов. Вторая часть традиционно прошла в парламентком центре на улице Анатолия.

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Депутаты окончательно запретили продавать вейпы подросткам в регионе. Покупать такие устройства теперь можно только после 18 лет. Если продавец сомневается в возрасте покупателя, он обязан потребовать у него документы. Ограничения касаются и жидкостей для электронных сигарет.

- Электронные сигареты придумали как альтернативу обычным, чтобы помогать людям бросать курить, но этого не произошло, - отметил председатель комитета АКЗС по здравоохранению и науке Александр Лазарев. - Они оказались привлекательными в силу внешнего вида, разнообразных вкусов, и молодежь, подростки, дети быстро к ним привыкли. Вовлеченность молодежи в их употребление практически достигла характера эпидемии.

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Пакет инициатив о согласовании краевым парламентом кандидатов на должности министра финансов и министра экономического развития и об утверждении АКЗС соглашений, заключаемых от имени региона одобрили большинством голосов. Суть последнего прояснил председатель АКЗС Александр Романенко:

- Когда губернатор заключает соглашение не от имени правительства региона, а от имени самого субъекта, то это соглашение после подписания выносят на сессию АКЗС в порядке утверждения, то есть для ратификации. Так, губернатор заключил соглашение между Алтайским краем и Кузбасом, то есть между двумя субъектами РФ. Теперь мы должны рассмотреть и утвердить его на сессии.

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Депутаты также изменили состав Общественной палаты Алтайского края. Из нее вышли Екатерина Казьмина и Екатерина Четошникова. Поэтому общественные организации региона выдвинули трех новых кандидатов: Оксану Дворникову от Союза молодых юристов Алтайского края, Дмитрия Дворядкина от Союза риэлторов Барнаула и Алтая и Маргариту Карпову от белорусского землячества на Алтае. Депутаты поддержали только кандидатуру Карповой. По оставшемуся вакантным месту процедуру запустят повторно. Следующая сессия АКЗС пройдет 30 мая.