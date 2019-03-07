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Алтайские общественники ищут замену чиновнице, прославившейся фразой о «Мерседесах» и учителях

Новости
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Общественную палата Алтайского края в ближайшие месяцы пополнят два новичка. Они придут на смену Екатерине Казьминой и Екатерине Четошниковой. В частности г-жа Четошникова в прошлом году получила назначение на госслужбу. Данный фактор не позволяет ей больше оставаться в ранге общественницы.

О начале процедуры доукомплектования Общественной палаты региона сказано на сайте Алтайского Заксобрания. Напомним, новый состава ОПАК окончательно сформировался к июню 2017 года. Срок полномочий общественников истекает в 2020 году. Всего в состав совещательного органа вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Четошникова и Казьмина прошли «по квоте» от АКЗС.

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Отметим, что Екатерина Четошникова осенью 2018 года была назначена начальником департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. В январе 2019 года новоиспеченная чиновница, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, подверглась шквалу критики, в том числе и на страницах федеральных СМИ. Губернатор Виктор Томенко вынес замечание в адрес Четошниковой, не применяя более строгих мер.

В 2017 году АКЗС внес изменения в закон «Об Общественной палате Алтайского края». Новый созыв немного потерял в численности (45 человек вместо 52). Кроме того, Совет муниципальных образований Алтайского края больше не принимает участие в формировании ОПАК. Назначать членов палаты могут только губернатор и АКЗС. Высшие должностные лица ОПАК - руководитель Совета палаты и его заместитель. Также палата состоит из профильных комиссий (всего — восемь подразделений).
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Автор: Политсиб.ру