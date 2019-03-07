Алтайские общественники ищут замену чиновнице, прославившейся фразой о «Мерседесах» и учителях

Общественную палата Алтайского края в ближайшие месяцы пополнят два новичка. Они придут на смену Екатерине Казьминой и Екатерине Четошниковой. В частности г-жа Четошникова в прошлом году получила назначение на госслужбу. Данный фактор не позволяет ей больше оставаться в ранге общественницы.
О начале процедуры доукомплектования Общественной палаты региона сказано на сайте Алтайского Заксобрания. Напомним, новый состава ОПАК окончательно сформировался к июню 2017 года. Срок полномочий общественников истекает в 2020 году. Всего в состав совещательного органа вошло 45 человек. По 15 представителей делегировали Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждена ранее избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Четошникова и Казьмина прошли «по квоте» от АКЗС.
Чиновнице до сих пор припоминают фразу о "Мерседесах" и учителях
Отметим, что Екатерина Четошникова осенью 2018 года была назначена начальником департамента управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края. В январе 2019 года новоиспеченная чиновница, сравнившая желание молодого учителя получать достойную зарплату с потребностью иметь Mercedes, подверглась шквалу критики, в том числе и на страницах федеральных СМИ. Губернатор Виктор Томенко вынес замечание в адрес Четошниковой, не применяя более строгих мер.