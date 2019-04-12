О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

В алтайском вузе состоялись выборы ректора

Новости
934
0

В четверг, 25 апреля, в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Шукшина (АГГПУ) состоялись выборы ректора. Подавляющее большинство проголосовало за кандидатуру  действующего руководителя вуза Людмилу Мокрецову.

Всего в голосовании участвовали три кандидата. До голосования были также допущены профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова и проректор по учебной и воспитательной работе Марина Довыдова.

Напомним, завкафедрой историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин Наталья Виницкая по итогам собеседования в Москве аттестацию не прошла. О причинах такого решения со стороны комиссии не сообщается.

Теперь избранный коллективом ректор вступит в должность после утверждения его кандидатуры приказом Минобра РФ.

По итогам выборов за Мокрецову было отдано 80 процентов голосов, сообщили в пресс-службе краевого Минобразования.

Стало известно, кого Минобр одобрил на кресло ректора бийского вуза

Стало известно, кого Минобр одобрил на кресло ректора бийского вуза

Новости

Сотрудникам АГГПУ предстоит выбирать из трех кандидатов

608

 

Автор: Политсиб.ру