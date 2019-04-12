В алтайском вузе состоялись выборы ректора

Новости 26.04.2019 9:40 934

В четверг, 25 апреля, в Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете им. Шукшина (АГГПУ) состоялись выборы ректора. Подавляющее большинство проголосовало за кандидатуру действующего руководителя вуза Людмилу Мокрецову.

Всего в голосовании участвовали три кандидата. До голосования были также допущены профессор, доктор биологических наук Людмила Комарова и проректор по учебной и воспитательной работе Марина Довыдова.

Напомним, завкафедрой историко-правовых и социально-гуманитарных дисциплин Наталья Виницкая по итогам собеседования в Москве аттестацию не прошла. О причинах такого решения со стороны комиссии не сообщается.

Теперь избранный коллективом ректор вступит в должность после утверждения его кандидатуры приказом Минобра РФ.

По итогам выборов за Мокрецову было отдано 80 процентов голосов, сообщили в пресс-службе краевого Минобразования.