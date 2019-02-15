Минстрой Алтайского края подвёл итоги отопительного сезона

Новости 25.04.2019 17:50 294

Министр строительства и ЖКХ Алтайского края Иван Гилев охарактеризовал уходящий отопительный сезон как спокойный, передаёт издание «ТОЛК».

Иван Гилёв пояснил, что возникавшие технические неполадки своевременно устранялись, а котельные стабильно и планово снабжались топливом. Отдельно министр коснулся темы задолженности муниципальных бюджетов перед предприятиями. Гилёв заявил, что она не является значимой и не создаёт препятствий в работе.

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Проблемы в ходе отопительного сезона возникали лишь в Змеиногорске – там произошло три коммунальных аварии в конце ноября. По словам министра, все порывы происходили на ветхих теплосетях, а в двух случаях из трёх виной авариям послужили удары стихии и недоработки застройщиков.

На реконструкцию змеиногорских сетей было выделено 200 млн рублей, сейчас там планируют объединение шести котельных в один контур.

Касаемо альтернативных котельных, министр заявил, что это за рамками его полномочий:

«Вопрос по Рубцовску – да, там Алтайский край действительно улучшил надежность теплоснабжения. По Барнаулу, я думаю, время покажет. Насколько я знаю, сегодня стоят жесткие ограничения по установлению тарифов. Считаю, что метод альтернативной котельной – это то, о чем можно говорить, и если за ним стоят какие-то инвестиции в отрасль, а не просто увеличение тарифа, то это приемлемый вариант управления отраслью тепло– и водоснабжения», – пояснил министр.

Также Гилёв посетовал, что выделяемых средств недостаточно для масштабной реконструкции теплосетей. По его словам, на реконструкцию пока что выделен 1,1 млрд рублей, тогда как нужно хотя бы два.

В планах алтайского Минстроя: замена 60 км теплосетей, 150 км водопровода и установка 16 котельных.