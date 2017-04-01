Верховный суд отклонил апелляцию барнаульца, застрелившего женщину на свидании

Новости 25.04.2019 14:35 422

Обвинительный приговор барнаульцу, застрелившему учительницу на свидании, останется в силе. Об этом сообщает сайт прокуратуры Алтайского края.

Напомним, что осуждённый 33-летний Александр Никифоров познакомился с 43-летней учительницей английского языка Натальей Лапшиной в соцсетях. Некоторое время они встречались, ходили на свидания, в том числе – ездили в лес пострелять из пистолета ТТ. В ходе очередной такой поездки Никифоров застрелил Лапшину, после чего отправил с её телефона несколько успокаивающих сообщений в ответ на входящие сообщения от её бывшего мужа, похитил из сумочки жертвы деньги и банковские карты, а затем скрылся с места преступления.

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Вернувшись на следующий день, Никифоров забросал тело Лапшиной ветками. В таком виде его и обнаружил охотник, проверявший ловушки на птиц.

Следствие инкриминировало Никифорову причинение смерти по неосторожности, однако многие обстоятельства дела, такие как, например, нелегальное хранение оружия и боеприпасов, почему-то учтены и расследованы не были. Родственники погибшей заподозрили неладное и обратились в Генпрокуратуру РФ. Более тщательное расследование позволило доказать вину обвиняемого.

Никифоров был осуждён и приговорён к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Его апелляция в Верховный Суд отклонена.