Коммунисты в Забайкалье пока не определились, нужен ли им «красный» губернатор

Новости 30.03.2019 13:01 122

КПРФ пока так и не решила вопрос с участием в выборах губернатора Забайкальского края, которые пройдут в сентябре. Эксперты оценивают шансы коммунистов достаточно высоко. Три года назад представитель компартии был близок к попаданию во второй тур.

«Ситуация неоднозначная. Поэтому конкретно на данный момент я не могу сказать, будем мы или не будем выдвигать. Сегодня эта тема будет обсуждаться и на выборном штабе в Центральном комитете, - цитирует первого секретаря крайкома КПРФ Юрия Гайдука „Чита.ру“. — Кандидаты рассматриваются, фамилии на слуху. Секрета никакого нет. Это Николай Мерзликин, Сергей Белоногов, ваш покорный слуга, Сергей Сутурин и Роман Берг».

Все названные коммунисты — депутаты Заксобрания Забайкальского края. По словам Гайдука, почти все партийные организации края предлагают выдвинуть кандидата в губернаторы, но окончательное слово — за пленумом КПРФ. «Точное решение будет понятно во второй половине апреля», — уточнил Гайдук.

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Из названных претендентов наиболее известен 67-летний Николай Мерзликин. Избирается в региональный парламент с 2004 года. В 2016 году на выборах губернатора получил 28,74% против 54,39% у представительницы «Единой России» Натальи Ждановой.

Жданова ушла в отставку в 2018 году. Вместо нее президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора бывшего замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова.

К слову, в сентябре 2018-го оппозиция существенно увеличила представительство в заксобрании Забайкалья — у КПРФ и ЛДПР в сумме мандатов больше, чем у ЕР.