Самовыдвиженцев могут допустить к участию в выборах главы Забайкальского края

Новости 06.03.2019 9:10 702

В законодательное собрание Забайкальского края поступит законопроект, дающий право участвовать в выборах губернатора непартийным кандидатам. Так, в сентябре этого года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов сможет пойти на выборы главы региона, сообщил «Коммерсантъ».

Сейчас закон о выборах губернатора Забайкальского края допускает лишь партийное выдвижение. По мнению эксперта, изменения готовятся под врио главы региона и не расширяют круг потенциальных кандидатов. Кандидатам-самовыдвиженцам предстоит не только пройти муниципальный фильтр, но и собрать подписи избирателей.

По словам первого секретаря крайкома КПРФ, депутата ЗС Юрия Гайдука, законопроект рассмотрят на ближайшем заседании комитета по госполитике, а затем - на сессии заксобрания, которая состоится 20 марта. Также он добавил, что спешка вызвана тем, что изменения должны вступить в силу до момента объявления выборов губернатора региона. Поправки в закон предложил внести сам Осипов.

Аналогичная ситуация сложилась и в других регионах. Разрешение самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах рассматривают в законодательных собраниях Липецкой области и Сахалина. В конце прошлого года изменения в законы о выборах главы региона внесли законодатели Санкт-Петербурга и Астраханской области. Самовыдвиженцем на выборы губернатора Приморского края (состоялись 16 декабря 2018 года) шел и врио главы региона Олег Кожемяко - местное заксобрание также внесло изменения незадолго до объявления выборов.